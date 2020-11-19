Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Власти Петербурга приступили к социальной рекламе перчаточно-масочного режима. Так чиновники пытаются заставить граждан пользоваться СИЗ в городе с рекордными показателями заболеваемости COVID-19.

Автобус на дезинфекции Дарья Драй © ИА REGNUM

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Реклама появилась на 163 остановках общественного транспорта во всех районах. С плакатов пассажиров и гостей Петербурга призывают не забывать, что в северной столице действует «перчаточно-масочный» режим во всех местах скопления людей, чтобы не допустить рост заболеваемости.

На макетах изображено два человека: один из них использует маску и перчатки, а второй — «забыл» про СИЗ и «страдает недугом, который несет угрозу здоровью и жизни не только ему, но и окружающим».

«Транспортный комплекс Петербурга прикладывает огромные усилия для ограничения распространения коронавирусной инфекции, обязывая носить средства индивидуальной защиты не только пассажиров, но и сотрудников организаций», — заявили в Смольном.

Добавим, на полную дезинфекцию трамваев и троллейбусов «Горэлектротранс» ежедневно расходует до 120 литров санитайзера, а «Пассажиравтотранс» в месяц использует до 100 литров антибактериального концентрата. В метрополитене постоянно обрабатываются все поверхности, которых касаются пассажиры: поручни, двери вестибюлей, кассовые окна, автоматы по продаже проездных.