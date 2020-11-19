Нижний Новгород, , 13:32 — REGNUM Суд завершил рассмотрение дела о массовом отравлении учащихся школы №47 Нижнего Новгорода и приговорил к одному году ограничения свободы теперь уже бывшую завпроизводством отдела организации горячего питания «Единого центра муниципального заказа».

Следствие установило, что из-за преступной небрежности подсудимой осенью 2019 не были пресечены допущенные сотрудниками пищеблока нарушения санитарно-эпидемиологические норм, в результате чего бактерии кишечной палочки попали на предметы кухонной утвари, что в итоге привело к заболеванию 36 школьников.

ИА REGNUM напоминает, что 13 октября 2019 года в школе №47 Нижнего Новгорода произошло массовое отравление, в результате которого пострадали 36 учащихся в возрасте от 8 до 13 лет. Впоследствии у детей обнаружили ДНК шигеллы, а у повара и одного из кухонных работников — дизентерию.