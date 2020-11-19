Мурманск, , 13:31 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 407 — за сутки скончались еще восемь пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По данным штаба, за сутки число заболевших пополнили 269 человек, большинство из них 111 — из областного центра. Всего на лечении от COVID-19 находятся 3634 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманского губернатора возмутило отсутствие штрафов за нарушение масочного режима и он поручил чиновникам исправить ситуацию.