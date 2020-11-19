Киев, , 13:30 — REGNUM В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки подтвердили 202 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Всего госпитализировали 38 бойцов, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Всего в рядах ВСУ в данный момент COVID-19 болеют 2525 человек, за время пандемии зафиксированы 25 летальных случаев.

Как сообщило социологическое агентство «Рейтинг», введённый на Украине «карантин выходного дня» поддерживает половина населения страны, однако в его эффективность не верят более 60% опрошенных.

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