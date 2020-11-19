Краснодар, , 13:27 — REGNUM Власти Краснодарского края запретили кафе и ресторанам региона работать в новогоднюю ночь — они смогут быть открыты лишь до 00:00. Решение принято 19 ноября на заседании регионального оперштаба.

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»Кафе и рестораны в новогоднюю ночь работают в прежнем режиме — до 00:00, без продления по времени», — написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Также власти напомнили о запрете на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ввели запрет на работу заведений общепита в ночное время. Однако далеко не все учреждения эти требования соблюдают — в ходе рейдов выявляют многочисленные нарушения, некоторые из баров и ночных клубов уже закрыты.

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