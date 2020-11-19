Уфа, , 13:28 — REGNUM Центр управления Башкирией начнет работать в Уфе. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Башкирия стала одним из пилотных субъектов РФ, в котором реализуется успешный опыт Московской области по оперативной работе с обращениями жителей и их аналитикой. В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина аналогичные центры управления должны появиться в регионах страны до 1 декабря 2020 года. 1 ноября прошлого года было принято решение о создании такого центра в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров подписал соответствующий указ.

Сообщается, что Центр управления республикой (ЦУР) является единой цифровой платформой, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона. В его основе будут информационные системы, разрабатываемые министерством цифрового развития государственного управления Башкирии. При этом некоторые системы уже внедрены: система аналитики вывоза твёрдых коммунальных отходов, система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры и другие.

Отмечается, что ЦУР призван объединить представителей региональных ведомств, министерств, муниципальных образований, подразделений департаментов правительства региона и администрации главы Башкирии. Таким образом, можно будет координировать работу органов местного самоуправления и исполнительной власти, тем самым перейти от точечного решения проблем к комплексному подходу.

Сообщается, что ЦУР состоит из трёх блоков: информационного, социальных коммуникаций и экономической аналитики.

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