Краснодар, , 13:22 — REGNUM Детские новогодние представления в Краснодарском крае в этом году решено провести в онлайн-режиме. Решение принято 19 ноября на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

На новогодних экранах страны Цитата из м/ф «Ну, погоди!», реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

»Приняли решение — отменить проведение традиционных новогодних детских представлений. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн», — сообщил в телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края предупредили о запрете на проведение новогодних корпоративов — в рамках введённых ранее ограничений. На 19 ноября на Кубани подтверждено 20 204 случая заражения, в том числе среди носителей выявлено 1712 детей. Выздоровели 13 065 пациентов, 527 скончались.

Читайте развитие сюжета: Краснодарским ресторанам запретили работать в новогоднюю ночь