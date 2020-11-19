Тамбов, , 13:20 — REGNUM В Тамбовской области 19 ноября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрировано 11 тыс. 877 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 10 тыс. 135 пациентов, в том числе 264 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 73 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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