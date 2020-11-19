Париж, , 13:22 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 46 698 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 427 пациентов. Об этом в четверг, 19 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 28 383 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,065 млн.

Напомним, 18 ноября официальный представитель правительства Франции Габриель Атталь заявил, что страна «еще очень далека от победы над вирусом» SARS-CoV-2, несмотря на снижение количества зараженных за сутки.

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