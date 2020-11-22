Саратов, , 08:26 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 197 человек. За минувшие сутки летальными исходами завершилось лечение 71-летнего мужчины и 69-летней женщины. Об этом 19 ноября сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

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Мужчина был госпитализирован в стационар в крайне тяжелом состоянии на восьмой день после начала болезни. Его сразу перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Спасти пациента не удалось.

Женщина провела на искусственной вентиляции легких семь суток. Усилия врачей не увенчались успехом, пациентка умерла.

Всего с начала пандемии от иных патологий с лабораторно подтвержденным COVID-19 скончались 669 человек, отметил Грайфер.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 19 ноября у 24 469 человек, еще у 235 жителей региона за сутки подтвердили SARS-CoV-2. Минувшим днем заболели 229 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 18 199 человек, за сутки — 414 пациентов.

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