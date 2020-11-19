Москва, , 13:15 — REGNUM Следственный комитет России попросило суд избрать аудитору Счётной палаты, экс-главе Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Об этом 19 ноября сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская.

По её словам, в суд поступили материалы в отношении Меня, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года», — сказала Софинская.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитор Счётной палаты и бывший глава Ивановской области Михаил Мень подозревается в многомиллионном хищении бюджетных средств.

По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, хищение 700 млн рублей из бюджета Ивановской области было совершено в 2011 году должностными лицами правительства региона и бенефициарами группы компаний «Продо».

Совет Федерации дал согласие Краснову на задержание и предъявление обвинения в отношении Михаила Меня.