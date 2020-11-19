Москва, , 13:16 — REGNUM Народный художник России, советский и российский сценограф, лауреат государственных премий РФ Сергей Бархин ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Московского театра имени Маяковского.

«Ушёл из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем приносятся соболезнования родным и близким покойного.

«Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, Сергей Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов и окончил Московский архитектурный институт в 1962 году. В 1967 году впервые выступил в качестве художник театра в спектакле «Баллада о невеселом кабачке» московского театра «Современник». Также являлся художником спектаклей известных режиссеров: «Чайка» Олега Ефремова, «Тартюф» Юрия Любимова, «Татуированная роза» Романа Виктюка и многих других.