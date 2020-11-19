Владимир, , 13:05 — REGNUM Во Владимирской области 19 ноября подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 11 тыс. 799 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 9138 пациентов, в том числе 168 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 281 человек, четыре смерти подтверждены за последние сутки.

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