Москва, , 13:05 — REGNUM Тесты на коронавирус надо делать лицам, контактировавшим с больными этой инфекцией, или лицам, имеющим симптомы ОРВИ. Об этом 19 ноября заявил председатель комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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«Во-первых, зачем часто делать? Кому нужно делать? Мы про это говорили неоднократно: делать надо контактным и людям с симптомами ОРВИ. Вот здесь я сразу же бы сакцентировал внимание и медицинского сообщества, и Роспотребнадзор, я думаю, меня поддержит: здесь полный, адекватный охват тех, у кого есть какая-то симптоматика, это наша первая задача», — заявил Морозов.

«Вторая задача — постараться вовремя получить данные по ПЦР-диагностике, тех, кто был контактным. Остальным делать не нужно, потому что если я сегодня сделал тест, завтра он может не иметь никакого значения», — указал он.