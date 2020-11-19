19 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Артём Дубровский, , 18:48 — REGNUM В разгар новых консольных войн легко пропустить небольшие шедевры, продолжающие незаметно выходить на «младших» платформах. Одним из таких стала Part Time UFO («НЛО на полставки») — очаровательная игра-головоломка, которой к 2020 году удалось успешно перебраться со смартфонов на Nintendo Switch. И пускай проект от японских разработчиков из HAL Laboratory не может похвастаться графикой и бюджетом Assassin’s Creed Valhalla, эмоций он дарит ничуть не меньше.

Part Time UFO Иван Шилов ©ИА REGNUM

Знакомьтесь, Джобски. Этот маленький НЛО попал на Землю по чистой случайности, однако почти сразу нашёл для себя призвание — быть грузчиком. Малыш умеет летать и орудовать выдвижной клешнёй, которая может с лёгкостью поднять и перенести на нужное место почти любой предмет. Как ни странно, в городе, куда попал Джобски, эти умения являются чуть ли не самыми важными, а горожанам постоянно нужна помощь. То старый фермер не сможет дотащить коробки с фруктами до машины. То нерадивая смотрительница местного музея раскидает бесценные экспонаты и не сможет снова собрать их в нужном порядке. То команда чирлидеров из старшей школы не сможет построить идеальную пирамиду из участников. Во всех этих ситуациях им пригодится помощь нашей летающей клешни.

С точки зрения геймплея, всё, что нужно делать в Part Time UFO, — это таскать разные грузы. Однако на практике эта задача оказывается куда более сложной, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, разработчики серьёзно поработали над физикой объектов: в зависимости от формы и тяжести они будут по-разному «ощущаться» в клешне и перемещаться в её объятиях. Во-вторых, определённые задания будут требовать от игрока невероятной сосредоточенности и выдержки, чему постоянно будет мешать вышеупомянутая физика. В итоге любой раунд в Part Time UFO чем-то напоминает игру в «Дженгу» — правда, у вашей башни почти всегда будет хлипкое основание, на которое сложно накладывать новые этажи.

Старый фермер ещё не знает, что именно с его просьбы начнётся карьера Джобски Скриншот из игры Part Time UFO

В версии для Nintendo Switch появилась функция кооперативного прохождения, которая должна частично облегчить задачи Джобски. Если поделиться вторым контроллером Joy-Con с другом или своей второй половинкой, то на экране появятся сразу два НЛО, каждый из которых сможет выполнять свою узкоспециализированную задачу. Однако на деле совместное прохождение делает Part Time UFO лишь веселее — но никак не легче. Самая частая ситуация, с которой вы здесь столкнётесь: один игрок долго и кропотливо строил башню из различных «сложных» объектов, а второй случайно снёс её, не справившись с управлением. Похожим образом кооператив работал в игре Good Job!, которая также была целиком построена на физике и ощущении того, что напарники скорее мешают друг другу, чем помогают. Именно в этой особенности и кроется главная «изюминка» версии игры для Switch, которую в целом принято считать кооперативной консолью.

Однако и без «второго пилота» играть в Part Time UFO крайне увлекательно. Разработчики не поскупились на изобретательные уровни и многогранные задачи, позволяющие с разных углов взглянуть на базовую механику игры. Что удивительно, за несколько десятков этапов принцип «тяни и неси» не успевает надоесть, а лишь сильнее заставляет восхититься богатством фантазии авторов. А после полного прохождения можно спокойно выпускать книгу с названием «Тысяча и один способ применения выдвижной клешни» — как оказалось, ей действительно можно выполнить почти любую работу.

Уровень со старшей школы получился одним из самых запоминающихся: как по стилистике, так и по уровню сложности Скриншот из игры Part Time UFO

К слову о работе: за каждую выполненную задачу Джобски получает зарплату. Сначала деньги складируются в футуристичную летающую свинью-копилку, а потом их можно потратить в местном магазине костюмов. Облики для нашего НЛО не только меняют его внешний вид, но и наделяют Джобски различными дополнительными способностями. Некоторые из них почти не влияют на геймплей, а некоторые (вроде быстрых рывков или изменённой инерции) позволяют перепройти старые этапы с лучшим результатом. Ну и, конечно же, их просто весело и интересно коллекционировать — ни в одной игре до этого НЛО нельзя было нарядить в костюм самурая и заставить махать мечом.

Лёгкую и нарочито несерьёзную атмосферу происходящего подчёркивают и визуальный стиль с музыкой. Картинка в Part Time UFO приятная, расслабляющая и крайне детализированная. На заднем плане каждого этапа найдётся как минимум две-три «пасхалки» и несколько уморительных персонажей, занятых своими бытовыми делами. Иной раз мне не удавалось вовремя пройти уровень с первой попытки — слишком много времени приходилось уделять разглядыванию задников. С музыкальным сопровождением всё ещё оригинальнее: для Part Time UFO разработчики записали всего одну заглавную тему, а потом трансформировали её в соответствии со стилистикой каждого уровня. На выходе получилась цепляющая, весёлая и при этом очень разная мелодия, которая застревает в голове на следующие несколько дней.

Примерку каждого купленного костюма можно превратить в показ мод Скриншот из игры Part Time UFO

Разработчики Part Time UFO точно знали, что нужно для создания увлекательной игры, и не постеснялись воспользоваться этим знанием. Милая, добрая, смешная, затягивающая, интересная, сложная и при этом до невозможности простая — все эти прилагательные так или иначе подходят к описанию «НЛО на полставки». Единственная претензия, которая у меня возникла к команде HAL Laboratory, заключается в небольшой продолжительности игры: хочется ещё больше изобретательных и безумных уровней, которые заставят поработать клешнёй и провести пару весёлых вечеров с консолью в руках.

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