Белград, 19 ноября 2020, 13:06 — REGNUM Из-за заражения коронавирусом 19 ноября ухудшилось состояние здоровья патриарха Сербской православной церкви Иринея. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
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Постоянный консилиум врачей при поддержке докторов из России отслеживает общее и клиническое состояние патриарха Иринея.
Напомним, патриарх Ириней находится на лечении в военном госпитале «Карабурма» с 5 ноября после получения положительного результата теста на коронавирус.