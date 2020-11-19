Кызыл, , 13:01 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 11 399.

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Новые носители зарегистрированы на Кызыла, а также 12 районов. Госпитализировано за сутки 93 человека. Всего в стационарах столицы региона в настоящее время находятся 93 пациента в тяжёлом состоянии. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровело 195 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 178», — добавили в Минздраве.