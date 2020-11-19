Москва, , 13:00 — REGNUM В Кремле констатируют дискриминацию в отношении российских клиентов со стороны ряда интернет-ресурсов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России. Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что выработка механизмов требует тщательной проработки, и выразил надежду на то, что в рамках дискуссий по соответствующему законопроекту такой механизм будет выработан.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, какие методы наказаний наиболее предпочтительны — блокировка или штрафы интернет-ресурсов.

Ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект об ответных санкциях в отношении сайтов за цензуру против российских СМИ. Наказанием могут стать блокировка, замедление трафика и административные штрафы.