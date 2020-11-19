Казань, , 13:04 — REGNUM Новые сервисы по исполнительному производству на портале госуслуг реализуются в четырех регионах России — Владимирской и Тверской областях, а также Карелии и Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по РТ.

Жителям стало доступно дистанционное получение расширенной информации и подача различных заявлений, жалоб и ходатайств в рамках исполнительного производства без личного посещения судебных приставов. Теперь можно быстрее узнать информацию о ходе исполнительного производства, о наложенных ограничениях (аресте имущества или ограничение выезда за границу и др.), направлять заявления и другие обращения в зависимости от жизненных ситуаций.

ИА REGNUM напоминает, в двух районах Татарии — Альметьевском и Сабинском в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» запущена пилотная версия нового суперсервиса «Я строю». Портал содействия строительству открыли сотрудники министерства цифрового развития РТ.

Читайте также: В Татарии запущен пилотный проект «Я строю»