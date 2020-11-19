Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 ноября, выявлено 189 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19. Суточный показатель по сравнению с предыдущим незначительно вырос: на 18 ноября отмечено 187 фактов заражения.

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Стоит отметить, что суточный показатель выявленных носителей коронавируса превышает показатель выздоровлений за сутки: 189 против 139.

С конца марта в регионе зафиксировано 21 129 носителей SARS-CoV-2. Среди них 6,4% — это дети, 55,1% — трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет, остальные — пожилые люди старше 60 лет.

Ранее глава минздрава Татьяна Савинова заявила о стабилизации эпидситуации: темп госпитализации снижается, в результате чего высвобождается коечный фонд. Принято решение о сворачивании стационаров долечивания, где 50−70% незанятых мест.

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