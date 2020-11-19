Калуга, , 15:00 — REGNUM В рамках большого праздничного проекта «Калуга-новогодняя столица России», калужане и гости областного центра смогут увидеть три новогодних фейерверка на площади Старый Торг. Об этом заявила начальник управления культуры городской управы Калуги Яна Васина, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Калуга новогодняя Kaluganovogodnyaya.ru

Площадь Старый торг станет одной из главных площадок проекта. Здесь, а новогоднюю ночь большие праздничные гуляния начнутся в 22:00 и завершатся в 15:00 1 января 2021 года. Первый день нового года организаторы праздничных мероприятий предложили калужанам и гостям города встретить легкоатлетическим забегом на набережной Яченского водохранилища. Расстояние бегуны смогут выбрать сами, а для наиболее выносливых будет подготовлена пятикилометровая дистанция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2020 года Калуга приняла у Рязани хрустальную снежинку — символ новогодней столицы. Проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма, так что отметить народный праздник в новогодней столице едут со всей страны. Почётный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года, когда на торжественной церемонии закрытия состоится передача символа следующей новогодней столице России — Нижнему Новгороду.

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