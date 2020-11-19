Челябинск, , 12:53 — REGNUM В Челябинской области доноры плазмы против коронавируса вынуждены сами оплачивать тест на антитела. Об этом пишут СМИ.

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Стоимость анализа варьируется в пределах тысячи рублей. По данным изданий, это отпугивает потенциальных доноров, чья плазма могла бы стать спасением для пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации.

Первый замгубернатора региона Ирина Гехт признала наличие проблемы. Она полагает, что нужно подумать над данным вопросом и сделать так, чтобы анализ на антитела стал бесплатным для доноров.