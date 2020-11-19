Салехард, , 12:52 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 198 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 10 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Ноябрьске — 31, в Губкинском — 24, в Пуровском районе — 19, в Новом Уренгое — 13, в Салехарде — 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 195 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 24 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 484 человека, 217 пациентов с COVID-19 скончались.