Новосибирск, , 12:49 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области изъяла из полиции материалы проверки по факту жестокого обращения в детском центре. Они переданы в СКР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня, 19 ноября, прокурор района в связи с резонансом изъял материал доследственной проверки (по заявлению матери детей) из отдела полиции и передал его в Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), — уточнили в ведомстве. — Законность принятого органом предварительного расследования процессуального решения взята в прокуратуре на контроль».

Кроме того, в настоящее время прокуратура проверяет информацию о нарушении прав детей. Проверка проводится совместно с отделом образования администрации Центрального округа Новосибирска и отделом полиции № 1 «Центральный» УМВД России по городу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Новосибирска обвинила воспитателя детского центра в издевательствах над её пятилетними сыновьями-двойняшками.

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