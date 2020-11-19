Ереван, , 12:49 — REGNUM Представители армянской оппозиции перекрыли центральные улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает 19 ноября ТАСС.

Активисты перекрыли проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие центральные улицы столицы Армении. Недовольные оппозиционеры требуют отставки Пашиняна.

Ранее радио «Спутник» опубликовало результаты опроса жителей Армении об отношении к России. Негативное отношение к РФ выразили 9,4%, положительное — 84%, затруднились ответить — 6,8%.

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