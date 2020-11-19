Омск, , 12:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области умер 541 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 19 946 человек.

За сутки 18 ноября в регионе скончались семь пациентов с COVID-19.

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