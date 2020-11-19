Архангельск, , 12:47 — REGNUM В Архангельской области за сутки COVID-19 подтвердили еще 339 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 79 архангелогородцев, 57 жителей Котласского района, 39 жителей Северодвинска, 31 новодвинец. Новые случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены также в Вельском, Каргопольском, Холмогорском, Устьянском, Приморском, Коношском, Красноборском, Плесецком, Вилегодском, Пинежском, Шенкурском, Мезенском районах и Коряжме.

В штабе отметили, что за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 410 человек. А всего с начала пандемии инфекцию перенесли уже 18 377 человек. Жертвой COVID-19 стал 371 человек.