Кудрово, Ленинградская область, , 13:10 — REGNUM Проект развязки на Мурманском шоссе, которая будет служить подъездом к будущему транспортно-пересадочному узлу «Кудрово» с одноименной станцией метро, разработали в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, проект, созданный по заказу ГКУ «Ленавтодор», уже поступил в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»: он будет частью развития автодорог в южной части города Кудрово и учитывает перспективное спрямление Центральной улицы с выходом на федеральную трассу «Кола».

"Заказчик рассчитывает получить положительное заключение экспертизы в конце этого-начале следующего года. После этого будет определена финансовая схема строительства», — говорится в сообщении.

В финансировании предполагается участие регионального, федерального бюджетов, а также средств инвестора — шведской сети IKEA, торговый комплекс которой находится рядом с Кудрово и также заинтересован в появлении новой развязки.

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Напомним, проект развязки включает в себя строительство нескольких улиц, проездов и съездов, а также благоустройство участка у территории перспективной станции метрополитена «Кудрово». Общая протяженность — 2,6 км.