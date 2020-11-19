Черкесск, , 12:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число вылечившихся от COVID-19 составило 7316 человек. Общее количество лиц с подтвержденным диагнозом к 19 ноября достигло 11 265 человек. Такие данные приводит на утро 19 ноября федеральный оперативный штаб.

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Таким образом, доля тех, кто сумел справиться с опасной инфекцией, составляет в настоящее время 65%. При этом численность «активных» пациентов с коронавирусом в регионе составила 3915 человек. За сутки выздоровели 138 пациентов, однако число новых случаев заболевания за тот же день составило 87 человек.

В карантине под медицинским наблюдением на дому продолжают оставаться 5668 человек. Госпитализированы к ковидные госпитали 909 жителей республики. Численность скончавшихся не изменяется на протяжении длительного времени — 34 человека.

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