Пермь, , 12:42 — REGNUM Пермский медицинский университет активно привлекает к борьбе с COVID-19 в качестве волонтёров студентов и преподавателей. По словам ректора вуза Ирины Корюкиной, 670 студентов-добровольцев оказывают посильную помощь, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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В COVID-отделениях работают 200 студентов, еще около 400 — в других отделениях медучреждений, 49 учащихся помогают в качестве волонтёров, 35 оказывают помощь на горячей линии минздрава.

Напомним, во время совещания с правительством 18 ноября президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выплаты студентам-медикам, работающим с COVID-пациентами. Он предложил предусмотреть для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям, поощрение в размере 10 тыс. рублей в месяц, а для учащихся медучилищ — 7 тыс. рублей.

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