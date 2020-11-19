Элиста, , 12:42 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки выявили 72 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 19 ноября. Днём ранее сообщалось о 79 случаях заражения инфекцией.

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За сутки выздоровели 195 человек и снизилась нагрузка на COVID-стационары. В настоящее время медицинскую помощь в госпиталях получают 568 пациентов, из них 16 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции по месту жительства соблюдают 4 тыс. 274 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 10 тыс. 830 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 тыс. 343 пациента. Жертвами COVID-19 стали 128 человек.

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