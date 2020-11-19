Москва, , 12:38 — REGNUM Новый законопроект об иностранных агентах — это странный законопроект. Он регулирует то, что регулируется и так уже давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM публицист, колумнист Максим Кононенко.

«Например, написано, что лицо, исполняющее функции иностранного агента, то есть человек, получающий деньги из-за границы, если он зарегистрируется кандидатом в депутаты, должен именоваться «кандидат, исполняющий функции иностранного агента».

Но? по российскому законодательству, человек, который получает деньги из-за границы, вообще никак не может зарегистрироваться никаким кандидатом.

Также в законопроекте написано, что иностранным агентом считается человек, который за иностранные деньги собирает информацию о российской военной техникt. Но опять же, по российскому законодательству такой человек называется предателем и шпионом и его надо посадить в тюрьму. И таких моментов в законопроекте об иноагентах много.

Это беда не только этого законопроекта, а любого другого в том, что они постоянно дублируют то, что уже есть. Вместо того чтобы исполнялись старые законы, зачем-то выдумывают новые. То есть по форме правильно, а по сути издевательство.

В частности, понятие «занятие политической деятельностью» в России чрезвычайно широко может прочитываться. Оно применялось к НКО. В законе было написано, что те НКО, которые пытаются воздействовать на законодательство, занимаются политической деятельностью.

Но в России любой крупный благотворительный фонд принимает участие в совещаниях в министерствах, дает советы и вносит коррективы в законодательство. А если еще фонд получает деньги из-за границы, то, согласно новому законопроекту, он должен быть зарегистрирован как иностранный агент.

Конечно, ограничения на участие в политической жизни людей, получающих деньги из-за границы, нужны. Но нужно более точно формулировать, что такое политическая деятельность. То, чем занимается какой-либо благотворительный фонд, — это не политическая деятельность.

Также надо чётко сформулировать, что такое получать деньги из-за границы. Если у блогера на YouTube миллион подписчиков и ему платят деньги не только из России, но из-за рубежа. Получается, что этот блогер — иностранный агент. Как быть в этом случае? Возникают вопросы.

Российские законы — это законы дубины. Традиции российского законодательства таковы — законы пишутся максимально размыто, так, чтобы туда можно было подписать всё, что угодно.

В принципе понятно, зачем это делается. Если какой-то человек начинает мозолить глаза, против него этот закон может быть применён. А если человек занимается какими-то делами, необходимыми обществу, и не вызывает раздражение властей, то к нему этот закон никто применять не будет», — высказал свое мнение Максим Кононенко.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия») внесли в Госдуму пакет законопроектов об иноагентах.

Читайте также: Законопроекты об ужесточении контроля за иноагентами внесены в Госдуму