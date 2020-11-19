Москва, , 12:36 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 млн. Об этом сообщили 19 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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По данным штаба, в России обнаружили 2 015 608 случаев заражения, в том числе 23 610 — за минувшие сутки. Этот показатель стал очередным рекордом с начала пандемии.

По состоянию на 19 ноября выздоровели 1526 656 пациентов, скончались 34 850 человек. В Москве выявили 533 068 случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 100 050, в Санкт-Петербурге — 90 400.

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