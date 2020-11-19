Омск, , 12:36 — REGNUM По состоянию на 19 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 19 946 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 235 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Выздоровели 13 598 человек. За последние сутки список выздоровевших пополнился 132 фамилиями.

В регионе проведено 716 742 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за сутки 18 ноября было выявлено 232 случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё семь пациентов с COVID-19