Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 19 ноября, зафиксирована смерть девяти человек, у которых выявлен коронавирус. В шести случаях причиной летального исхода назван COVID-19, в трёх — сопутствующие заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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С начала пандемии в регионе скончались 813 оперштаб по борьбе COVID-пациентов: 498 — от коронавирусной инфекции, еще 315 — от сопутствующих заболеваний.

Добавим, что Прикамье ежедневно обновляет максимальный показатель выявленных за сутки носителей коронавируса.

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