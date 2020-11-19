Волгоград, , 12:34 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели молодой женщины в результате хлопка бытового газа в новостройке Кировского района возбуждено в Волгограде. Хозяйка квартиры спустя три недели после ЧП скончалась в больнице, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мощный хлопок произошёл 27 октября 2020 года во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования. В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании. Все они были госпитализированы. Несмотря на помощь врачей, молодая женщина скончалась.

«Известно, что между потерпевшей и специализированными организациями были заключены все необходимые договоры, в том числе на поставку в её жилище газа, а также на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. 12 октября 2020 года молодая женщина была ознакомлена с соответствующей инструкцией по использованию бытового газа при потреблении коммунальных услуг», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».