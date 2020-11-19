Москва, , 12:49 — REGNUM Новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству вводится в России. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 19 ноября на заседании правительства.

С 2022 года выплаты по больничным листам, а также выплаты по беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Дополнительные заявления не понадобятся, деньги пойдут напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателей, пояснил он.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну», — сказал Мишустин и напомнил, что в некоторых регионах такая система уже успешно работает.

Глава правительства пояснил, что новый порядок выплат сократит объём «бумажной» работы, а деньги граждане будут получать быстрее. Нужные сведения соберут в электронном виде, людям это сбережёт время, силы и нервы.

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