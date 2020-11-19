Москва, , 13:39 — REGNUM В московском районе Южное Тушино ликвидирована самовольная постройка. Об этом 19 ноября сообщается на официальном сайте госинспекции по недвижимости Москвы.

Объект располагался на территории складского комплекса по адресу: ул. Свободы, д. 35 стр. 12Б. К зарегистрированному по этому адресу складскому помещению была возведена незаконная пристройка.

Арендаторы земельного участка, предназначенного для эксплуатации производственно-складского здания, использовали пристройку под гараж для грузового транспорта и автомойку. Сейчас самострой демонтирован, территория складского комплекса продолжает использоваться строго под складские цели.

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