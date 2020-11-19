Курган, , 12:26 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом. Из них 32 выявлены в Кургане, сообщает 19 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 98 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 19 ноября выявлено 7660 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 19 ноября от коронавируса излечились 7187 человек, 109 пациентов с COVID-19 скончались.