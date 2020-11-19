Пермь, , 12:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 19 ноября, выявлено 272 случая заражения, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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Регион ежедневно обновляет рекорд по выявленным за сутки случаям заражения. На 18 ноября в регионе этот показатель составлял 257 фактов.

Среди новых носителей SARS-CoV-2 двое детей и 2700 взрослых: 115 мужчин, 155 женщин. В больнице лечение получают 184 человека, а 88 находятся дома под наблюдением медиков.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6% (на 18 ноября — 1,5%), коэффициент распространения — 1,17 (на 18 ноября — 1,17).

С начала пандемии в Прикамье зафиксирован 17 431 носитель коронавируса. От COVID-19 кончались 498 человек. Выздоровели 11 836 человек, в том числе 208 — за последние сутки. В стационарах на сегодняшний день пребывают 2 048 пациентов, из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

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