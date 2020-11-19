Челябинск, , 12:24 — REGNUM В Челябинской области несколько детских учреждений получили просроченную мясную продукцию. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

116,3 кг мясных изделий оказались просрочены на несколько месяцев. Срок их реализации истёк в сентябре. А 530 штук яйца куриного нужно было продать до июня-июля.

В итоге просроченная продукция была обнаружена. Предпринимателю вынесено предупреждение. Идёт проверка. А в адрес детских дошкольных и школьных учреждений направят предостережения.