Нур-Султан, , 12:23 — REGNUM Казахстан планирует избавиться от импортозависимости по шести наиболее уязвимым товарным группам. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании парламента.

По его словам, в 2021—2023 годах планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, который помогут достичь поставленной цели. «Мы поставили перед собой задачу решить вопрос импортозависимости раз и навсегда», — сказал Мамин.

Он уточнил, что правительство отслеживает ситуацию по 29 товарным группам. Стопроцентная обеспеченность достигнута до 12 товарным группам, 80-процентная — по 11 товарным группам и 60 — процентная по шести.

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