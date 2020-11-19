Нальчик, , 12:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии план Минздрава РФ по созданию мест в госпиталях для лечения пациентов с СOVID-19 выполнен на 214,1%. Недостатка в койках в ковид-госпиталях нет. Такие данные привел минздрав региона в ходе заседания республиканского оперативного штаба 18 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в настоящее время в регионе открыты девять госпиталей на базе восьми медицинских организаций. В них имеется 1852 койко-места, из которых 1048 оборудованы кислородной подводкой. На 19 ноября в них на лечении находятся 1556 пациентов, в том числе и с не подтвержденными тестами на коронавирусную инфекцию. В тяжелом состоянии остаются 89 человек, находящихся в реанимациях.

К лечению пациентов стационаров привлечены 360 врачей и 991 сотрудник среднего и младшего медицинского персонала, сообщили в минздраве. За прошедшие сутки выявлено 89 новых случаев заражения жителей республики. Общее число носителей инфекции достигло 11 718 человек. Выздоровели из них 8 662, в том числе 121 за минувший день, число скончавшихся также увеличилось на два человека, достигнув 188 человек.