Горно-Алтайск, , 12:21 — REGNUM В Республике Алтай пройдена отметка в 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 132 новых носителя.

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Ровно половина из них зарегистрированы в Горно-Алтайске. Кроме того, диагноз подтвердился у жителей десяти районов, а в числе заразившихся семь детей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в республике достигло 10 095.

«За прошедшие сутки выздоровели 192 пациента. По данным на 19 ноября, за весь период в регионе выздоровел 7951 человек», — добавили в оперштабе.

Напомним, за сутки также зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в республике от COVID-19 скончались 84 пациента. Ещё шесть носителей скончались по иным причинам.

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