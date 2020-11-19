Махачкала, , 12:25 — REGNUM Первый в Дагестане симуляционный центр по интенсивной терапии и реанимации новорожденных детей открыли в Махачкале на базе Республиканского перинатального центра. Здесь врачи со всей республики на специальных манекенах смогут обучаться оказанию первой помощи малышам, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе минздрава региона.

Отмечается, что ранее для повышения квалификации дагестанским медикам приходилось выезжать в Москву, Ростов на Дону, Иваново и другие города.

«Обучение специалистов районных и городских больниц уже началось. Теперь у них появилась возможность отработать практические навыки на современных симуляторах, которые максимально точно воссоздают клинические ситуации», — отметил главный врач РПЦ Низам Османов.

Сообщается, что симуляционный центр оснащен манекенами новорожденных. Симуляторы позволяют не только реалистично отобразить различные состояния младенца, но и оценить уровень выполнения упражнений, действия и ошибки врачей.

Открыть и оснастить кабинет удалось в том числе при поддержке меценатов. В ближайшее время на базе РПЦ также планируется запустить акушерский симуляционный класс.

В минздраве добавили, что в РПЦ привозят рожениц Дагестана с различными патологиями беременности, самая частая из которых — преждевременные роды. Выживаемость детей с экстремально низким весом тела в республике за два года, как отмечается, увеличилась на 6% и составила почти 76%.