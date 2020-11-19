Москва, , 12:18 — REGNUM В четверг, 19 ноября, стартовал четвертый сезон международного конкурса «Мой первый бизнес" — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».В новом сезоне возрастная планка для участия в проекте возрастет, подать заявку смогут не только школьники, но и студенты в возрасте до 23 лет

Регистрация на конкурс продлится до 27 января 2021 года на сайте проекта.

На церемонии открытия к участникам в режиме онлайн обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Приятно видеть, что ребята, которые участвовали в первых трех сезонах конкурса, уже смогли реализовать свою мечту, свой проект. Конкурс дает вам возможность проверить себя, пройти обучение, получить экспертную поддержку от лучших профессионалов отрасли, сформировать настоящую команду единомышленников, с которыми вы сможете вместе реализовывать проекты. Кстати, обычно у нас в таких конкурсах к более старшим участникам присоединяются более младшие, а здесь наоборот. Конкурс «Мой первый бизнес» первые три года был ориентирован только на школьников, но в этом году возрастная планка для участников поднимается с 18 лет до 23 лет. Кем бы вы потом ни стали, этот опыт точно пригодится в жизни. В этом конкурсе могут быть победители, но не может быть проигравших, потому что сам опыт участия, программа обучения, совместная работа в команде — все это даст вам в жизни очень много».

Он подчеркнул, что «сегодня президентом и правительством принят целый ряд решений по поддержке молодежного предпринимательства».

«Решением президента с этого года статус самозанятых присваивается уже не с 18, а с 16 лет, а к нему добавляется еще и налоговый вычет. Неплохое подспорье для начала своего первого проекта. Ну, а в случае победы, вы добавите к нему еще и соответствующую грантовую поддержку», — добавил Сергей Кириенко.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом сезоне «конкурс пройдет в несколько этапов: онлайн, региональный, межрегиональный и федеральный».

«После регистрации ребят ждет тестирование, которое поможет определить, в чем они могут добиться наилучших результатов — в социальном направлении предпринимательства или коммерческом. Затем им нужно будет описать свои проекты. На третьем этапе ребята, успешно справившиеся с тестами и описанием проектов, будут приглашены на онлайн-интервью, по итогам которых и определятся полуфиналисты конкурса», — рассказал Алексей Комиссаров.

Весной 2021 года пройдет региональный этап проекта. Запланирован он в 60 субъектах России в формате акселерационного бизнес-курса, итогом которого станут региональные защиты проектов. На региональном этапе участникам нужно будет доработать свои проекты с наставниками, а затем презентовать их экспертам курса.

«Мы хотим, чтобы у ребят были все ресурсы для получения знаний, компетенций и опыта в реализации проектов. В этом году у них будет возможность все это получить на региональном этапе, на котором их ждет акселерационный бизнес-курс и серия образовательных интенсивов. Всего таких интенсивов будет больше ста, и именно там они смогут доработать свои проекты. И самое ценное — получить обратную связь от экспертов и уже опытных предпринимателей», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Лучшие конкурсанты получат возможность пойти дальше и представить свой проект уже на межрегиональном этапе конкурса. Всего планируется провести 3 межрегиональные защиты проектов. Гранд-финал (федеральная защита проектов) запланирован на 2 квартал 2021 года. Это федеральное соревнование, в котором будут соревноваться победители межрегионального этапа. В рамках гранд-финала будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей.

«Если вы по-настоящему хотите заниматься своим проектом, то желаю вам не бояться идти на риск. Настоящий предприниматель всегда готов противостоять любым трудностям и идти к своей цели, несмотря ни на что. Важно помнить, что свое дело — это, в первую очередь, ответственность не только за себя, но и за свою семью, свою страну. Создание собственного дела — большая и важная ответственность», — отметил основатель фонда «КАПИТАНЫ», президент и основатель ОАО «Faberlic» Алексей Нечаев.

В четвертом сезоне к пулу экспертов конкурса присоединятсясообщество победителей конкурса «Лидеры России» — клуб «Эльбрус" — и Бизнес-платформа Общероссийского народного фронта. Эксперты будут оценивать и консультировать проекты участников конкурса по их бизнес-направлениям.

«Молодежное предпринимательство играет важную роль в решении задач по достижению стратегической конкурентоспособности экономики РФ. Сегодня это юноши и девушки, которые не имеют большого опыта и лишь тестируют свои гипотезы по развитию бизнеса. Но уже через несколько лет их решения, возможно, будут формировать экономический сектор страны. Именно поэтому Бизнес-платформа ОНФ выделяет работу по укреплению молодежного предпринимательства как один из основных векторов работы», — прокомментировал сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ Михаил Палей.

Как отметил на церемонии открытия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, поддержка начинающих предпринимателей сегодня крайне важна, и Правительство Москвы ведет активную работу в этом направлении.

«Со стороны молодежи мы видим активный интерес к различным обучающим мероприятиям по основам бизнеса — и стремимся удовлетворить эти потребности, реализуя целый ряд бесплатных образовательных и просветительских проектов. В их число входит, например, действующий уже два года «Бизнес уикенд», где участники не только получают ценные знания, но и создают собственные стартапы и в разы увеличивают их выручу еще на стадии обучения, проходит масштабный фестиваль «СтудФест», позволяющий участникам получить обратную связь от экспертов — действующих предпринимателей. Несколько месяцев назад для нетворкинга молодых и уже опытных бизнесменов мы организовали закрытый молодежный клуб Business Update, а с 16 ноября совместно с вузами запустили онлайн-проект Sprint UP, который всего за неделю дастребятам максимальную информацию, чтобы они смогли себя реализовать, избежав при этом многих ошибок. Кроме того, чтобы студенты могли оценить свои силы в выбранных компетенциях, в том числе и предпринимательском направлении, с 2017 года мы проводим Добровольный квалификационный экзамен. Таким образом, на данный момент во всех этих проектах задействовано около 142 000 школьников и студентов вузов и колледжей, причем не только из Москвы, но и со всей России», — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Конкурс — одна из возможностей попробовать себя и ответить на вопрос: «Бизнес — это для меня?». Не бойтесь неудач, при любом исходе вы останетесь победителем: познакомитесь с единомышленниками, получите новые знания и проверите себя на прочность. Благодаря конкурсу «Мой первый бизнес» в стране формируются новые люди — новый высокотехнологичный класс, те, кого мы ждем в качестве участников уже наших грантовых программ для инноваторов и стартапов. Начальный капитал, инновационная идея, сплоченная команда и вера в собственные силы — отличный залог успеха в высокотехнологичном бизнесе!», — отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

«Без сомнения, предпринимательская компетенция является универсальным инструментом в любом виде деятельности и позволяет даже с минимальными ресурсами, в сжатые сроки достичь максимально качественного результата и справиться с любой задачей», — отметил руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Евгений Исак.

Лучшие участники проекта «Мой первый бизнес» получат призы, которые помогут им и дальше развиваться в предпринимательском деле. Например, обучение в акселерационном бизнес-курсе. А самые интересные проекты будут рассмотрены компаниями-партнерами конкурса. Также участники получат возможность выиграть ценные призы: iPhone, MacBook, Sony Playstation и многие другие.