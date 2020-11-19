Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области, несмотря на высокий суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом, снижается число госпитализаций с COVID-19. Это следует из оперативных данных, опубликованных на сайте регионального правительства, передаёт ИА REGNUM.

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Так, по данным на 19 ноября, лечение в COVID-стационарах Дона получают 1 тыс. 820 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 137 человек. Для сравнения: 16 ноября госпитализация потребовалась 1 тыс. 864 пациентам с коронавирусом, 17 ноября — 1 тыс. 883 жителям Ростовской области, 18 ноября — 1 тыс. 840 заразившимся вирусом SARS-CoV-2.

Также постепенно снижался показатель тяжелобольных пациентов с COVID-19.