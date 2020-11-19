Новосибирск, , 12:10 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 19 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 182 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 81 года, 82 года, 83 года, 94 года. Всего в регионе умерли 677 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 202 человека, на ИВЛ — 51 пациент».Всего в регионе выявлено 20 712 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1333 детей, 16 836 пациентов выписаны с выздоровлением.