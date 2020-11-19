Архангельск, , 12:10 — REGNUM В Архангельске жертвой мошенников стала супружеская пара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, на доверчивости северян преступники «заработали» 7,5 миллионов рублей.

«Неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, под предлогом пресечения попытки получения потребительского кредита в различных банках и защиты от хищения денежных средств, склонили супругов оформить кредиты в пяти банках Архангельска на общую сумму около 7 млн. рублей, а затем перевести полученные денежные средства и свои личные сбережения на различные якобы безопасные банковские счета и номера мобильных телефонов. Переведенные таким способом деньги в сумме более 7,5 млн. руб. были похищены», — рассказали в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года телефонным мошенникам удалось «заработать» в Архангельской области более 30 млн рулей.