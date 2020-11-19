Красногорск, , 12:11 — REGNUM Следствие выступило с ходатайством о заключении под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Басманного районного суда Москвы, где будут выбирать меру пресечения для чиновника.

Куракин проходит подозреваемым в деле по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Также следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении других подозреваемых — Владислава Холодкова и Максима Ана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обысках у Куракина, которые проводили сотрудники ФСБ России. Следственные действия связаны с предыдущей работой Куракина в департаменте имущественных отношений Министерства обороны.

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